يعتبر الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم المصري وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي، محمد أبو تريكة نجم وسط الفريق السابق، هو أحد رموز كرة القدم في تاريخ النادي.

وعشق جماهير المارد الأحمر لمحمد أبو تريكة، لا يأتي فقط بسبب أدائه المميز طوال السنوات التي قضاها مع الفريق والإنجازات التي حققها مع الأحمر، بل بسبب حبه للنادي وحرصه على مساندته في كافة المواقف.

تصريحات أبو تريكة عن فوز الأهلي على الزمالك

وتصدر محمد أبو تريكة المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، بعدما، تحدث عبر قناة بي أن سبورتس، بأنه لا يجب أن يبارك له أي شخص على فوز الأهلي بمباراة القمة على حساب الزمالك، يوم الجمعة الماضية.

وأشار تريكة، أنه يجب تهنئته حينما يتوج المارد الأحمر بالبطولات فقط وليس بالفوز في مباراة.

تعليق أبو تريكة على هزيمة الأهلي من بيراميدز

وقبل أيام قليلة، خرج تريكة في الاستوديو التحليلي عبر قناة "بي إن سبورتس"، ظهر عليه علامات الحزن بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز، بثلاثية في الدوري المصري، حيث قال: "هزيمة الأهلي بثلاثية أمر محزن وغريب علينا، أتمنى ميتكررش تاني".

وأضاف تريكة: "أتمنى أن تكون هذه الهزيمة، دافع في الفترة المقبلة، وأتمنى تخطي هذه الأزمة سريعا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها نجم الكرة المصرية السابق، حرصه الشديد على دعمه الكامل للمارد الأحمر، في كافة المسابقات والمنافسات التي يشارك فيها، على الرغم من اعتزاله كرة القدم منذ 2013.

احتفال جنوني بهدف أفشة في نهائي القرن 2020

وظهر الحب الكبير الذي يحمله محمد أبو تريكة للنادي الأهلي، حينما تحدث عن سعادته الكبيرة، عقب تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا عام 2020، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، حيث قال في تصريحات سابقة عبر "بي إن سبورتس": "مباراة نهائي أفريقيا هى الأغلى في تاريخ النادي الأهلي، خاصة أن تلك المباراة جعلت الأهلي يتوج بلقب دوري الأبطال بعد غياب 7 سنوات".

وتابع: "عند تسجيل أفشة هدف الأهلي الثاني في مرمى الزمالك، الدوحة بالكامل سمعت صوتي، لكن ده كان شعور طبيعي لأي أهلاوي في هذه اللحظة".

واختتم تريكة آنذاك: "تتويج الأهلي بهذه البطولة بحضور مؤمن زكريا، تعد من أفضل لحظات حياتي كمشجع للنادي الأهلي".

ظهور أبو تريكة في إعلان رمضاني

وفي إعلان ستاد الأهلي، الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي 2025، كان أبو تريكة أبرز نجوم القلعة الحمراء المتواجدين في هذا الإعلان، وسط سعادة من قبل الكثير من الجماهير الحمراء.

وعلق أبو تريكة على ظهوره في الإعلان عبر قناة "بي إن سبورتس"، قائلا: "مهما قدمت للنادي الأهلي قليل، الأهلي هو سبب شهرتي وهو من صنع اسمي، ولولا اسم الأهلي ومنتخب مصر لم أتواجد هنا الآن".

