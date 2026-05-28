أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسط استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يسجلان 31 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية 25 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد تبلغ 33 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد 37 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، موضحة أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق.

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين و3.5 متر، داعية المواطنين ورواد البحر إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.