الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

جميع المباريات

فرحة ناقصة وإنجاز كبير..نجم الأهلي السابق يعلق على تتويج الزمالك بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

12:25 ص 24/05/2026 تعديل في 12:30 ص
    تدريبات نادي الزمالك
    نادي الزمالك (21) (1)
    نادي الزمالك (19) (1)
    نادي الزمالك (15) (1)
    نادي الزمالك (16) (1)
    نادي الزمالك (14) (1)
    معتمد جمال (2)
    معتمد جمال
    معتمد جمال (1)
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
    معتمد جمال مدرب الزمالك (1)
    محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق
    محمود أبو الدهب
    محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي السابق

علق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، مشيرا أن الأبيض توج باللقب بسبب تراجع مستوى الأهلي.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 15 لقبا.

تصريحات محمود أبو الدهب بعد تتويج الزمالك بالدوري

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "يجب أن نكون واقعيين إذا كان النادي الأهلي في حالته الفنية العالية خلال الموسم المنقضي، كان سيتوج بالدوري والزمالك لم يكن يستطيع حصد أي بطولة".

وأضاف: "من المفترض أن يكون تتويج الزمالك بالدوري أمر طبيعي، لكن ما حققه الفارس الأبيض خلال الموسم في ظل الظروف يعد إنجاز كبير".

وأضاف: "فرحة نادي الزمالك منقوصة، حيث كان يطمح الفريق في التتويج بالثنائية الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، معتمد جمال قدم مستوى جيد مع الأبيض خلال الفترة الماضية".

وتابع: "معتمد جمال مدرب جيد ونجح في النجاح مع الزمالك في ظل الظروف التي يمر بها، ولا بد من دعم الفريق بصفقات مميزة خلال الفترة المقبلة ومساندة معتمد جمال".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "لا بد من استمرار معتمد جمال مع نادي الزمالك، خاصة في ظل الأزمات المادية التي يمر بها الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما يجعل هناك صعوبة في استقدام مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة".

