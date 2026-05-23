بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

09:59 م 23/05/2026
انضم مساء اليوم السبت الموافق 23 مايو، نجم العين الإماراتي رامي ربيعة، لمعسكر منتخب مصر الأول، في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

ويقام معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في مركز المنتخبات الوطنية استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2026.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 يوليو من عام 2026.

وستقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

مباريات مصر الودية قبل المونديال

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل بطولة كأس العالم 2026، حيث يلاقي منتخب روسيا يوم 28 مايو الجاري بالقاهرة، على أن يلاقي منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

ويستهل المنتخب المصري مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل.

