بعد انتهاء الشوط الأول.. أين تتواجد منصة تتويج بطل الدوري المصري الممتاز؟

كتب : نهي خورشيد

08:58 م 20/05/2026 تعديل في 09:01 م
    درع الدوري المصري_4
    درع الدوري داخل طائرة هليكوبتر
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
    درع الدوري المصري
    بروفات تسليم درع الدوري قبل جولات الحسم
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
    طائرة تسليم درع الدوري المصري الممتاز
    درع الدوري المصري
    درع الدوري المصري
    درع الدوري المصري

يسدل الستار بعد قليل عن بطل الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.


نتائج الأشواط الأولى لمواجهات الدوري المصري الممتاز


أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف عدي الدباغ في الدقيقة 8، فيما حسم الأهلي أيضاً شوطه الأول أمام المصري بهدف محمود حسن تريزيجيه.


وأخيراً نجح الفريق الكروي بنادي بيراميدز في إنهاء الشوط الأول متقدماً على حساب سموحة بهدف محمود زلاكة.


من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟

ويقترب الفارس الأبيض من حصد لقب الدوري المصري الممتاز، إذ يحتاج فقط للتعادل أول الفوز من أجل التتويج رسمياً بالبطولة.

أين تتواجد منصة تتويج بطل الدوري المصري؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من تواجد منصة تتويج بطل الدوري المصري الممتاز داخل أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، المستضيف لأحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

درع الدوري المصري الزمالك سيراميكا كليوباترا الأهلي

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم
تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
رئيس الوزراء: إصلاح التعليم أولوية وطنية خلال المرحلة الحالية
كندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على معاملة المشاركين في أسطول الصمود
