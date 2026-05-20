"بأقدام تريزيجيه".. الأهلي يتقدم على المصري بهدف دون مقابل في الشوط الأول

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: فرصة خطيرة للأحمر ولكنها تصطدم بمدافع الصمري

الدقيقة 4: تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي

الدقيقة 6: تسديدة قوية من تريزيجيه ترتطم بالقائم الأيسر للمصري

الدقيقة 38: بطاقة حمراء لياسين مرعي مدافع الأهلي

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من تلقي الهدف الأول

الدقيقة 58: عرضية من إمام عاشور تمر من دون خطورة من أمام مرمى المصري

الدقيقة 64: خطأ من ياسر إبراهيم كاد أن يتسبب في الهدف الأول للمصري

الدقيقة 68: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بدفاع سيراميكا وتخرج لركينة

الدقيقة 72: عرضية من لاعب المصري يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 86: ركلة جزاء لصالح الأهلي