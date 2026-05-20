مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 -0 المصري.. ركلة جزاء للأحمر

كتب : يوسف محمد

09:48 م 20/05/2026 تعديل في 09:48 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (1)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (3)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (4)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (5)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي والمصري (2)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (5)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (4)
  • عرض 20 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (7)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (2)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (3)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (1)
  • عرض 20 صورة
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: فرصة خطيرة للأحمر ولكنها تصطدم بمدافع الصمري

الدقيقة 4: تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي

الدقيقة 6: تسديدة قوية من تريزيجيه ترتطم بالقائم الأيسر للمصري

الدقيقة 38: بطاقة حمراء لياسين مرعي مدافع الأهلي

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من تلقي الهدف الأول

الدقيقة 58: عرضية من إمام عاشور تمر من دون خطورة من أمام مرمى المصري

الدقيقة 64: خطأ من ياسر إبراهيم كاد أن يتسبب في الهدف الأول للمصري

الدقيقة 68: تسديدة من إمام عاشور تصطدم بدفاع سيراميكا وتخرج لركينة

الدقيقة 72: عرضية من لاعب المصري يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 86: ركلة جزاء لصالح الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والمصري الدوري المصري النادي الأهلي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضرب ومحاولة اختطاف.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة طفل العريش المثيرة للجدل
حوادث وقضايا

ضرب ومحاولة اختطاف.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة طفل العريش المثيرة للجدل
رئيس الوزراء: إصلاح التعليم أولوية وطنية خلال المرحلة الحالية
أخبار مصر

رئيس الوزراء: إصلاح التعليم أولوية وطنية خلال المرحلة الحالية
"نفس الألوان والتسريحة" كيف علق الجمهور على أحدث إطلالة لـ يارا السكري؟
زووم

"نفس الألوان والتسريحة" كيف علق الجمهور على أحدث إطلالة لـ يارا السكري؟
التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
أخبار مصر

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (2-1)