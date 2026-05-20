15 صورة لم تشاهدها في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

"بعد خسارة الدوري".. محمود تريزيجيه يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حصد لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من عمر المسابقة.

وجاء هدف الفوز الوحيد للأبيض بأقدام مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 8 من بداية الشوط الأول للمباراة.

وبهدة النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 56 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز، فيما يأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

تفاصيل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وأقيمت مواجهة الزمالك وسيراميكا على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك لمباراة الحسم

في حراسة المرمى : محمد عواد.

في خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

في خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

في خط الهجوم : خوان بيزيرا – عدي الدباغ - شيكو بانزا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لموقعة الحسم

في حراسة المرمى: محمد بسام.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد عابدين - أحمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أحداث لقاء الحسم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تمريرات بين لاعبي سيراميكا وسط الملعب.

الدقيقة 6: فرصة هدف ضائعة للزمالك بعد تسديدة شيكو بانزا داخلة منطقة الجزاء.

الدقيقة 8: عدي الدباغ يتقدم للزمالك بالهدف الأول من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 11: فرصة خطيرة لـ سيراميكا من تسديدة قوية لكن دفاع الزمالك يبعد الكرة.

الدقيقة 15: فرصة ثانية لـ سيراميكا من تسديدة رضا بوبو خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 16: ضغط من سيراميكا لتسجيل التعادل.

الدقيقة 20: فرصة للزمالك بعد رأسية =بيزيرا داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 25: تسديدة لـ سيراميكا خارج منطقة الجزاء ، لكن يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 28: محاولات مستمرة من سيراميكا كليوباترا لتسجيل التعادل.

الدقيقة 33: هدف ضائع للزمالك بعد تسديدة محمد السيد داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 38: محاولة لـ عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء لإضافة الهدف الثاني للزمالك.

الدقيقة 43: مطالبة لاعبي الزمالك بركلة جزاء بعد سقوط عبدالله السعيد.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف عدي الدباغ.

الشوط الثاني

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: شيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمي سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 48: الحكم يعود لتقنية الفار من أجل التأكد من صحة الهدف.

الدقيقة 49: الحكم يلغي هدف الزمالك الثاني واحتساب خطأ على شيكو بانزا.

الدقيقة 51: تمريرات بين لاعبي سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 53: الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ سيراميكا كليوباترا بعد تدخل عواد على حسين السيد.

الدقيقة 55: أحمد بلحاج يهدر ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا بعد تصدى عواد.

الدقيقة 59: سقوط عواد ونزول الجهاز الطبي.

الدقيقة 60: تسديدة جديدة لسيراميكا يتصدى لها عواد.

الدقيقة 63: سقوط فخري لاكاي ونزول الجهاز الطبي.

الدقيقة 69: فرصة للزمالك بعد توغل بيزيرا داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 72: تبديل بخروج بيزيرا ونزول ناصر منسي.

الدقيقة 77: فرصة لسيراميكا على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 82: تسديدة من عبد الله السعيد على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها محمد بسام.

الدقيقة 89: تمريرات بين لاعبي الزمالك وسط الملعب.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 8 دقائق وقت بدل من الضائع.

نهاية المباراة بفوز الزمالك وتتويجه بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026.