قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة "tcm "، إن فكرة تسليم درع الدوري المصري هذا الموسم جاءت في ظل المنافسة بين 3 فرق على اللقب، وعدم وضوح هوية البطل حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك دفع رابطة الأندية المحترفة إلى التفكير في "حل غير تقليدي" لنقل الدرع عقب المباراة إلى مقر تتويج الفريق الفائز.

وأوضح "وجيه"، في تصريحات لمصراوي، أنه لم يكن هناك بديل سوى الاعتماد على النقل الجوي السريع للدرع إلى ملعب الفريق المتوج، لافتًا إلى أنه جرى التنسيق الكامل بين رابطة الأندية المحترفة، وشركة المتحدة للرياضة، وتاكسي مصر الجوي، لتأمين العملية وتنفيذها.

وقال مصدر بالشركة لمصراوي، إن الطائرة ستتحرك بسرعة كبيرة فور حسم اللقب، متجهة إلى ملعب الفريق الفائز، بحيث يجري تسليم الدرع للفريق الفائز بعد صافرة الحكم، موضحًا أن ذلك سيعتبر احتفالية تُقام لأول مرة في مصر والمنطقة العربية، يتم خلالها تسليم درع الدوري باستخدام طائرة هليكوبتر.

وشدد المصدر على أن تنفيذ الفكرة جاء في إطار شراكة بين القوات الجوية، ومجموعة طيران أبوظبي، وتاكسي مصر الجوي، وشركة "tcm " التابعة لمجموعة فؤاد للاستثمار.

أين ستتمركز طائرة "درع الدوري"؟

وأشار المصدر إلى أن الخطة اللوجستية تعتمد على تمركز الطائرة في نقطة تتوسط الملاعب الثلاثة المرشحة لاستضافة التتويج، على أن تتحرك مباشرة إلى الملعب الذي يُحسم فيه اللقب، وتهبط لتسليم الدرع للفريق الفائز.

وأضاف: "درع الدوري هيبقى في الطيارة، ثم تتحرك بعد صفارة النهاية، وتهبط داخل الملعب الذي يشهد تسليم الدوري".

وأكد أن شركة تاكسي مصر الجوي تتولى جميع الإجراءات الجوية واللوجستية، مشددًا على أن قائد الطائرة سيكون من القوات الجوية المصرية.

وردًا على ما تردد عبر مواقع التواصل بشأن كون الطائرة تحمل ألوان نادي الزمالك، قال المصدر: "الشركة تمتلك طائرات هليكوبتر جديدة، وجميعها تحمل نفس الألوان، ولا توجد طائرة بيضاء بخطين أحمر، والطائرات موجودة وتعمل منذ نحو عام".

وعبر وجيه عن فخره بالشراكات الوطنية المصرية القادرة على تنفيذ حدث رياضي بهذا الحجم، من خلال التعاون بين مختلف الجهات المصرية، مؤكدًا أن جميع الشركات المشاركة مصرية، وأن الهدف هو خروج الحدث بصورة تليق بالكرة المصرية.

منافسة شرسة على لقب الدوري

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأربعاء، إلى جولة استثنائية من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تُقام مباريات الحسم الثلاث في توقيت واحد، وسط صراع مشتعل على لقب البطولة حتى اللحظات الأخيرة.

ويخوض الزمالك، متصدر المسابقة وصاحب الحظوظ الأكبر للتتويج باللقب، مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ساعيًا إلى حسم اللقب دون النظر إلى نتائج منافسيه.

وفي الوقت ذاته، يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي في مباراة لا تقبل سوى الفوز بالنسبة للمارد الأحمر، مع ترقب أي تعثر للمتصدر يمنحه فرصة المنافسة على الدرع حتى الرمق الأخير.

أما بيراميدز، صاحب المركز الثاني، فيواجه سموحة في مباراة تبدو نظريًا الأقل صعوبة، أملاً في اقتناص النقاط الثلاث وانتظار هدية من نتائج المنافسين لإحراز أول لقب دوري في تاريخه.