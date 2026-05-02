مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

ألافيس

2 4
19:30

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

أوساسونا

0 0
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ميتز

1 2
20:00

موناكو

جميع المباريات

إعلان

"يغيب عن لقاء الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام مانشستر يونايتد؟

كتب : يوسف محمد

10:03 م 02/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يغيب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول المقرر إقامتها غدا الأحد، أمام نظيره مان يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعاني النجم المصري من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته في المباراة الماضية مع فريقه بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد

وتقام مباراة ليفربول أمام مان يونايتد غدا الأحد 3 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام مان يونايتد

وعلى الرغم من غياب النجم المصري عن مباراة الغد، إلا أن حاضرا بقوة من خلال أرقامه التاريخية، التي حققها في مواجهات الفريقين معا.

وخاض محمد صلاح 18 مباراة من قبل أمام فريق مان يونايتد، حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات وحضر التعادل في 5 مباريات.

وأحرز النجم المصري في شباك مان يونايتد 16 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة في مبارياته أمام مان يونايتد.

أقرأ أيضًا:

"بعد ثلاثية كوينز بارك".. إبسويتش تاون يضمن التأهل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل

"تفوق للشياطين وصلاح الهداف".. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول ومان يونايتد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسطول الصمود العالمي.. لماذا احتجزت إسرائيل ناشطين اثنين وأفرجت عن البقية؟
شئون عربية و دولية

أسطول الصمود العالمي.. لماذا احتجزت إسرائيل ناشطين اثنين وأفرجت عن البقية؟
رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
زووم

رقصت أمام الرؤساء وأدهشت أم كلثوم.. 10 معلومات عن الراحلة سهير زكي
أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
زووم

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
نقابة الأطباء: العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة ادعاءاته
أخبار مصر

نقابة الأطباء: العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة ادعاءاته
الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي
أخبار مصر

الفقي: مبارك لم يكن متحمسًا للتوريث نظريًا رغم المشهد السياسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 مقترحات جديدة للحد من إضاعة الوقت من حراس المرمى.. ما التفاصيل؟
الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة وارتدوا الكمامات