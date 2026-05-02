يغيب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول المقرر إقامتها غدا الأحد، أمام نظيره مان يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعاني النجم المصري من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته في المباراة الماضية مع فريقه بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد

وتقام مباراة ليفربول أمام مان يونايتد غدا الأحد 3 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام مان يونايتد

وعلى الرغم من غياب النجم المصري عن مباراة الغد، إلا أن حاضرا بقوة من خلال أرقامه التاريخية، التي حققها في مواجهات الفريقين معا.

وخاض محمد صلاح 18 مباراة من قبل أمام فريق مان يونايتد، حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات وحضر التعادل في 5 مباريات.

وأحرز النجم المصري في شباك مان يونايتد 16 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة في مبارياته أمام مان يونايتد.

