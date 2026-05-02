أعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، اليوم السبت، أنه لن يستمر في رئاسة النادي لعام آخر دون وجود ملعب، في إشارة إلى احتمالية عدم خوضه انتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، حال عدم الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد.

رسالة خلال تفقد الاستاد

وأكد "أبو علي"، في تصريحات له خلال جولته لتفقد أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، المقام في نفس موقعه القديم بمحافظة بورسعيد، لمتابعة معدلات التنفيذ ومراحل الإنجاز، أنه أنفق أكثر من 850 مليون جنيه خلال أربعة أعوام، دعمًا للنادي المصري وسعيًا لتوفير الاستقرار الفني والإداري للفريق.

معاناة الفريق والجماهير

وأشار رئيس المصري إلى أن الفريق والجماهير يعيشان حالة من الظلم، موضحًا أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بوجود استاد خاص بالنادي، مع إقامة التدريبات والمباريات داخل بورسعيد.

حلم البطولات

وشدد إلى أن عودة الفريق للعب على أرضه وبين جماهيره تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق طموحات الجماهير والمنافسة على البطولات وحصدها خلال المرحلة المقبلة.