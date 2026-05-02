الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

كامل أبو علي: لن استمر في رئاسة النادي المصري بدون ملعب

كتب : طارق الرفاعي

12:48 م 02/05/2026

أعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، اليوم السبت، أنه لن يستمر في رئاسة النادي لعام آخر دون وجود ملعب، في إشارة إلى احتمالية عدم خوضه انتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، حال عدم الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد.

رسالة خلال تفقد الاستاد

وأكد "أبو علي"، في تصريحات له خلال جولته لتفقد أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، المقام في نفس موقعه القديم بمحافظة بورسعيد، لمتابعة معدلات التنفيذ ومراحل الإنجاز، أنه أنفق أكثر من 850 مليون جنيه خلال أربعة أعوام، دعمًا للنادي المصري وسعيًا لتوفير الاستقرار الفني والإداري للفريق.

معاناة الفريق والجماهير

وأشار رئيس المصري إلى أن الفريق والجماهير يعيشان حالة من الظلم، موضحًا أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بوجود استاد خاص بالنادي، مع إقامة التدريبات والمباريات داخل بورسعيد.

حلم البطولات

وشدد إلى أن عودة الفريق للعب على أرضه وبين جماهيره تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق طموحات الجماهير والمنافسة على البطولات وحصدها خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي المصري كامل أبو علي بورسعيد

فيديو قد يعجبك



هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب
رياضة محلية

1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور.. متى يتم الصرف؟
أخبار مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
أخبار مصر

"سماء النجوم" و584 حصانًا.. مواصفات سيارة محمد صلاح الكهربائية الفاخرة
مصراوى TV

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل