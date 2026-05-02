قرر طبيب الأهلي، خضوع ياسر إبراهيم مدافع الفريق لفحص طبي جديد علي أمل تعافيه من الإصابة ولحاقه بمباراة انبي التي تقام الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

ويعاني ياسر إبراهيم من كدمة قوية في الضلوع بعدما أصيب في مباراة بيراميدز وحاول اللحاق بلقاء القمة الذي أقيم أمس ضد الزمالك لكن هذه الكدمة نتج عنها تورم في القفص الصدري ليتم استبعاده بعد تشاور طبيب الفريق مع الجهاز الفني.

وفي حالة شفاء اللاعب وزوال التورم سينضم لقائمة فريقه في مباراة انبي في ظل حاجة الفريق لخبراته خلال هذه المواجهة الصعبة.

وشارك هادي رياض بدلاً من ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمس وقدّم أداء متميز للغاية ونجح في إيقاف خطورة الدفاعات البيضاء رفقة زملائه كوكا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام.