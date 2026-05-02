وقعّت العصبة الوطنية المغربية لكرة القدم، عقوبات قاسية ضد ناديي الجيش الملكي والرجاء بعد أحداث المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المغربي وشهدت وقوع اشتباكات بين جماهير الفريقين في المدرجات.

وجاءت عقوبات لجنة التأديب ضد الفريقين حيث تم معاقبة نادي الجيش الملكي بحرمانه من الجماهير لـ5 مباريات بجانب معاقبة الرجاء بحرمانه من الحضور الجماهيري لـ3 مواجهات.

كما قررت لجنة التأديب من نادي الجيش الملكي من خوض مباريات في ملعب الأمير مولاي عبد الله وتغريمه 200 ألف درهم لسوء السلوك وهي نفس العقوبة التي تم توقيعها علي نادي الرجاء.

ويقبع الجيش الملكي في المركز الثاني ببطولة الدوري برصيد 35 نقطة بينما يأتي الرجاء في المركز الثالث برصيد 35 نقطة في حين يتصدر فريق المغربي الفاسي الدوري حاليًا برصيد 37 نقطة.