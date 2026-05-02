اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري خلال النسخة الحالية، حيث يتقاسم الثنائي الزمالك وبيراميدز حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

ويأتي من خلف الثنائي الزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري، النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك وبيراميدز وإنبي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي المقابل حقق نادي بيراميدز الفوز على حساب نظيره إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري

ويتبقى للنادي الأهلي مباراتين في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أمام إنبي والمصري البورسعيدي على الترتيب.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الثلاثاء المقبل 5 مايو الجاري، فيما ستقام مباراة المصري البورسعيدي يوم 15 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بالدوري المصري

وفي المقابل يتبقى للفارس الأبيض مباراتين أيضًا في الدوري المصري، أمام كلا من، سيراميكا كليوباترا وسموحة.

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة، يوم 5 مايو الجاري، على أن تقام مباراة المصري البورسعيدي يوم 20 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة بالدوري المصري

وعلى الجانب الآخر، يتبقى لنادي بيراميدز مباراتين هو الآخر أمام كلا من، سيراميكا كليوباترا وسموحة على الترتيب.

ويذكر أن مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ستقام يوم 5 يونيو المقبل في بطولة الدوري، على أن تقام مباراة بيراميدز أمام سموحة يوم 15 من الشهر ذاته.

