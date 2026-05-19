منذ عدة أيام تصدر أحد الأطفال الذي لا يتخطى عمره 6 سنوات، المشهد الرياضي في مصر، بسبب طريقة احتفاله الشهيرة، الذي قام بها وهو يحتفل بهدف أحرزه في خلال مشاركته في مباراة رفقة أبناء منطقته وهى منطقة "ميت نما" بالقليوبية.

وهذا الطفل يدعى زين حامد، الذي بات أحد أشهر الأطفال داخل مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفاله بهدفه على طريقة إمام عاشور نجم النادي الأهلي، هو الاحتفال الذي بات حديث الشارع المصري في الساعات القليلة الماضية.

قصة الاحتفال وعلاقته بإمام عاشور

ويروي والد الطفل زين في تصريحات خاصة لمصراوي، قصة احتفال نجله الشهري الذي تصدر كل منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، قائلا: "زين يبلغ من العمر 6 سنوات فقط ولكنه يعشق إمام عاشور والنادي الأهلي".

واحتفال زين لم يكن وليد اللحظة، إذ يؤكد والده أنه اعتاد على هذه الطريقة، فيقول: " زين يقوم بهذا الاحتفال منذ فترة طويلة، بالأخص منذ المرة الأولى الذي قام بها إمام بهذا الاحتفال مع الأهلي".

ويؤكد الأب أنه لم يكن يتوقع انتشار الفيديو بهذه السرعة، إذ يروي: "لم أكن أتوقع انتشار الفيديو بها الشكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن من قام بتصويره ليس أي من أفراد العائلة ولكن مدربي زين داخل مدرسة الكرة التي يشارك ضمن صفوفها".

وأوضح الأب أن نجله يقلد نجم وسط الأهلي في كل شيء، فيقول: "زين يقلد إمام عاشور في كل ما يقوم به داخل الملعب، في الفترة الذي تعرض فيها عاشور للإصابة بخلع في الكتف أمام إنتر ميامي الأمريكي، زين دخل في نوبة بكاء شديدة بسبب هذا الأمر".

استقبال إمام عاشور لزين وعائلته داخل منزله

وبعد أيام قليلة من انتشار الفيديو، حرص إمام عاشور على استقبال زين داخل منزله وسط سعادة كبيرة من الطفل وعائلته وهو ما أكد عليه والده خلال تصريحاته مع مصراوي، قائلا: "إمام عاشور تواصل معنا من خلال مدربي زين بالأكاديمية".

وأكد والد الطفل، على الروح الطيبة التي يتمتع بها نجم الأهلي، إذ يقول: "إمام استقبلنا أفضل استقبال بمنزله، كأننا من أفراد عائلته وكان سعيد بشكل كبير بزين ومنحه قميص النادي الأهلي هدية".

وعن شعور نجله، الذي فجأ أصبح يجلس أمام مثله الأعلى في كرة القدم، قال حامد والد زين: "زين كان منبهر بشكل كبير بالجلوس مع إمام عاشور".

واختتم والد زين حديثه، معبرا عن أمنيته لنجله في الفترة المقبلة، قائلا: "أتمنى تواجد زين داخل قطاع الناشئين بالأهلي خلال الفترة المقبلة".

