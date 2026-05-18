48 ساعة تفصلنا عن انطلاق مباريات الجولة الحاسمة من منافسات الدوري المصري، والتي ستحدد بشكل رسمي بطل الدوري هذا العام بين الثلاثي الأهلي، الزمالك، بيراميدز.

ويمتلك ثلاثي القمة فرص التتويج بالدوري، على الرغم من اختلاف سيناريو كل فريق، ولكن الفرص ما زالت قائمة لكل منهما حتى الجولة الأخيرة.

الزمالك يتصدر جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 51 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، الزمالك مع فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه بيراميدز نظيره سموحة.

ويقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لاستعدادات الثلاثي للجولة الحاسمة، التي تنطلق مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

كيف يستعد الأهلي والزمالك وبيراميدز لجولة الحسم؟

توروب يتعرض لوعكة صحية قبل مواجهة المصري البورسعيدي..

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض ييس توروب المدير الفني للفريق لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

اعلان حكم مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن حكام مباراتي الأهلي والمصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد سموحة يوم الأربعاء المقبل في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا

أعلنت لجنة الحكام بـالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.