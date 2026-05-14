كشف على أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي ونجم الفراعنة السابق، كواليس بدايته مع كرة القدم، وكيف كانت أجواء تتويج الدروايش باللقب الإفريقي الأول.



أبو جريشة يستعيد ذكرياته مع الإسماعيلي



وقال علي في تصريحات عبر برنامج " صاحبة السعادة":"حكايتي حكاية جدودي بقى من الأول يعني، أصل أنا رحت الإسماعيلي يمكن كنت فرع مثلاً نمرة سبعة أو ثمانية لأنه الوالد صلاح أبو جريشة طبعاً والد محمد يعني عيلة أبو جريشة كلها كانت في الإسماعيلي، لدرجة إنه في مباراة من المباريات اللي أنا أذكره كان في خمسة في الملعب أبو جريشة أيوه بيلعبوا، كان أعتقد ماتش الاتحاد والإسماعيلي كان في الخمسينات، فـ يعني أنا وعيت على الكرة في العيلة في يعني البيت كله بيكلم كورة".



وأضاف:"فكان كل طموحاتي وكل أملي أن أنا أكمل الحكاية دي أو المشوار ده أو أبقى عايز جزء أبقى جزء من الحوار الجميل ده اللي هو بتاع الكورة طبعاً وكده".



وتابع نجم الدراويش:"فـ كنت متعلق بالكورة كتير جداً ولأن طول النهار بسمع والعيلة كلها بنسمع، فكنت عايز أبقى يعني يعني واحد من ضمن الناس دي اللي هي عاشقة للكرة وبتحب النادي الإسماعيلي، بتحب بلدها لأنه يمكن الأستاذ حسن طبعاً مؤرخ الراجل وعارف كل الخبايا بتاع زمان، زمان الإسماعيلية كان فيها فرق كتيرة أجنبية كلها كانت أجنبية، كان الإسماعيلي أول نادي وسمى الأول نادي النهضة".



وعلق الناقد الصحفي الشهير حسن المستكاوي:" كابتن علي أبو جريشة من وجهة نظري ومن وجهة نظر التاريخ هو أسطورة الكرة في النادي الإسماعيلي طبعاً لاعباً ومدرباً، حقق بطولتين مع النادي الإسماعيلي كلاعب وبطولته الأهمية دوري لأول مرة سنة 67 وكأس أفريقيا اللي خده الإسماعيلي بـ 9 يناير وده سنة 70، وده ما كانش يعني لحظة مجد للنادي الإسماعيلي بس، كان لحظة مجد لمصر كلها، اه بعد 67 بعد نكسة 67 جت مباراة ما بين الإسماعيلي و الانجلبير في استاد القاهرة، الجمهور راح 130 ألف أبراج الكهربا كلها عليها جمهور".



كواليس تتويج الإسماعيلي باللقب الإفريقي



عن كواليس اللقب الإفريقي قال على أبو جريشة:"هو الجمهور راح مش عشان الإسماعيلي بس عشان الشعب المصري كان في أشد الحاجة إلى انتصار، فـ من لحظات المجد العظيمة في تاريخ النادي الإسماعيلي وتاريخي وكمان في تاريخ الكرة المصرية فوز الإسماعيلي ببطولة أفريقيا يوم 9 يناير سنة 70".



وواصل:"الصحف تاني يوم يعني إن شاء الله من نصر إلى نصر، لأن الناس كانت محتاجة فرحة محتاجة تسعد من من رحم معاناة، في بطولة الناس فرحت ليها وسعدت بيها عشان كده ما زالت في آذان يعني الأهلي خد بطولات كتيرة، الزمالك، المقاولون لكن البطولة دي برضه من وقت للتاني بيرجعوا لها وبتزعل على طول في التلفزيون لأنه ليها ذكرى عظيمة وكبيرة جداً في نفوس المصريين بشكل عام".



وأكمل:" واللي عايز أفكر الناس بيه برده أقول إن كورة كانت موقوفة في مصر اه يعني إحنا أخدنا بطولة أفريقيا وما فيش كورة أصلاً تتلعب يعني ما فيش دوري عام، فإحنا كنا نتمرن ونلعب في أفريقيا، فدي كان برضه من ضمن الحاجات الصعبة جداً إن ما عندكش دوري وكده، وبعدين بتلعب الناس دي عايز اروحها مبسوطة، يعني الناس يعني عملت في الاستاد يعني مش ممكن، الناس في بره كمان ناس ما دخلتش كتير في 50 ألف بره".



وأتم تصريحاته قائلاً:"لدرجة إن إحنا في أوضة اللبس كانوا في الكوريدور في الاستاد جوه لو فتح الباب هيخشوا الملعبة، فاضطرينا ننط من الأوضة من أوضة اللبس نطينا حطوا لنا كراسي نطينا عشان ننزل الملعب اه، بس فكان يوم رهيب، إحنا نزلنا الملعب لقينا ركبنا بتخبط في بعض طبعاً، لأن أنا عايز الناس دي تروح مبسوطة دي مسؤوليتنا".

