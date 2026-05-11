تفاصيل لقاء وزير الرياضة وسفير قطر لـ "فتح آفاق جديدة"

استقبل جوهر نبيل، جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة.

توسيع مجالات التعاون مع الجانب القطري

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب القطري، والاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وقطر، وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، خاصة في ظل الدعم المستمر من القيادتين السياسيتين لتعزيز العمل العربي المشترك.

تصريحات سفير قطر

من جانبه، أعرب السفير القطري عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده قطاعا الشباب والرياضة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

