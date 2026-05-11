الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

بعد أحداث مباراة الذهاب.. من هو حكم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟

كتب : محمد خيري

08:00 ص 11/05/2026
خرج فريق الزمالك من مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بأقل الخسائر، بعدما سقط بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب ملعب 5 جويلية.

ويستعد الزمالك لاستضافة اتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مواجهة الإياب الحاسمة، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدل تحكيمي في مباراة الذهاب

شهدت مباراة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بعدما تمكن الزمالك من هز شباك الفريق الجزائري مرتين، لكن الحكم قرر إلغاء الهدفين عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

وجاء الهدف الأول الملغي بداعي وجود خطأ من لاعب الزمالك شيكو بانزا، فيما تم إلغاء هدف آخر سجله خوان بيزيرا بعد احتساب مخالفة على المدافع حسام عبد المجيد ضد مهاجم اتحاد العاصمة.

كما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري عقب مراجعة تقنية الفيديو، نجح اللاعب أحمد خالدي في تحويلها إلى هدف المباراة الوحيد.

حكم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة.

واختارت لجنة الحكام في “كاف” الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو لإدارة اللقاء كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، بينما يتواجد تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا.

كما تم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو VAR، وتعاونه ماريا ريفيت من موريشيوس، بالإضافة إلى الكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج كمساعدة ثانية لتقنية الفيديو.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

