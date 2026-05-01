"سوء حظ".. أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة القمة 132

أعربت جماهير نادي الزمالك عن غضبها بشكل كبير من الأداء، الذي ظهر به لاعبي الفريق اليوم أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وغادرت جماهير الفارس الأبيض ستاد القاهرة الدولي، قبل دقائق من نهاية المباراة، بعدما أحرز أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الهدف الثالث للأهلي في مرمى الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وسجل ثلاثية المارد الأحمر في اللقاء، كلا من أشرف بن شرقي هدفين، بالإضافة إلى هدف لحسين الشحات.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

وفي المقابل توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تلقى هزيمة كبيرة في الجولة الماضية أمام بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

