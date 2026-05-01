الدوري المصري

الزمالك

0 3
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

1 0
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

0 1
22:00

مايوركا

"بعد الثلاثية".. جماهير الزمالك تغادر ستاد القاهرة قبل نهاية مباراة الأهلي

كتب : يوسف محمد

10:44 م 01/05/2026
    جماهير الزمالك تغادر الملعب (1)

أعربت جماهير نادي الزمالك عن غضبها بشكل كبير من الأداء، الذي ظهر به لاعبي الفريق اليوم أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وغادرت جماهير الفارس الأبيض ستاد القاهرة الدولي، قبل دقائق من نهاية المباراة، بعدما أحرز أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الهدف الثالث للأهلي في مرمى الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وسجل ثلاثية المارد الأحمر في اللقاء، كلا من أشرف بن شرقي هدفين، بالإضافة إلى هدف لحسين الشحات.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

وفي المقابل توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تلقى هزيمة كبيرة في الجولة الماضية أمام بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
عمرو أديب: أي حاجة في الدنيا قابلة للتغيير ما عدا حظ الأهلي في مباراة القمة
بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة
ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة

