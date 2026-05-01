الدوري المصري

الزمالك

0 3
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

1 0
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

0 1
22:00

مايوركا

ملخص مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

07:52 م 01/05/2026 تعديل في 09:58 م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب الزمالك اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأبيض عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

في خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة قوية من عدي الدباغ لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 12: فرصة الأول تضيع للأبيض بعد إهدار ناصر ماهر إنفراد تام أمام المرمى

الدقيقة 18: أشرف بن شرقي يسجل الأول لأهلي في مرمى الزمالك

الدقيقة 31: حسسن الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي

الدقيقة 41: تسديدة من عبد الله السعيد تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 45+3: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 55: مصطفى شوبير يتصدى لكرة حسام عبد المجيد من ركلة الجزاء

الدقيقة 65: ركلة جزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 67: تريزيجه يهدر ركلة الجزاء أمام الزمالك

الدقيقة 74: أشرف بن شرقي يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الزمالك

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة

الأهلي والزمالك الدوري المصري النادي الأهلي مباراة القمة

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"أول على نفسك".. خالد جلال يحتفل بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك
زووم

بعد ثلاثية الأهلي.. نصائح نفسية للتعامل مع صدمة الخسارة ونشوة الفوز
علاقات

"أشعر بالهدوء".. منشور لوزير الري بعد مباراة القمة يثير تفاعلًا واسعًا
أخبار مصر

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران