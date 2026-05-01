ملخص مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري

"سوء حظ".. أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة القمة 132

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب الزمالك اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الأبيض عند النقطة رقم 50 في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

في خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة قوية من عدي الدباغ لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 12: فرصة الأول تضيع للأبيض بعد إهدار ناصر ماهر إنفراد تام أمام المرمى

الدقيقة 18: أشرف بن شرقي يسجل الأول لأهلي في مرمى الزمالك

الدقيقة 31: حسسن الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي

الدقيقة 41: تسديدة من عبد الله السعيد تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 45+3: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 55: مصطفى شوبير يتصدى لكرة حسام عبد المجيد من ركلة الجزاء

الدقيقة 65: ركلة جزاء لصالح الأهلي

الدقيقة 67: تريزيجه يهدر ركلة الجزاء أمام الزمالك

الدقيقة 74: أشرف بن شرقي يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الزمالك

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة