تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة باهتمام واسع، في ظل تاريخ طويل من المواجهات القوية بين الفريقين، ما يجعلها دائمًا محط أنظار الجماهير والمتابعين. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز كواليس وأحداث المباراة لحظة بلحظة، إلى جانب أهم اللقطات داخل الملعب وخارجه.

تشكيل الأهلي والزمالك

تشكيل الزمالك:



حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض وكوكا

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود تريزيجيه وبن شرقي

عمرو أديب كتب على حسابه بموقع "إكس" تعليقا كوميديا: "يارب نجيني من شماتة 60 مليون مصري".

الأهلي يستحوذ على الكرة بنسبة 53% في مقابل 47% للزمالك. وفقا لموقع سوفا سكور.

اللاعبون الأكثر تقييما في مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن

محمود بنتايج:6.9

أشرف بن شرقي: 6.7

محمود حمدي الونش: 6.8

أحمد فتوح:6.6

مروان عطية: 6.6

هادي رياض: 6.7

طاهر محمد طاهر: 6.7

أشرف بن شرقي يحرز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة

أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 31

هتافات متبادلة بين جماهير الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

شهدت المباراة هتافات متبادلة بين جمهور الأهلي والزمالك بسبب أحمد سيد زيزو الذي تجاهل الهتافات وجلس على مقاعد دكة البدلاء.

فيديو هدف بن شرقي في مرمى الزمالك

جووووووول.. المارد الأحمر يشعل القمة 👌🔴



بن شرقي يفتتح التسجيل للأهلي برأسية قوية.. بعد عرضية مميزة من طاهر ⚽ pic.twitter.com/Ek83cFknn8 — ON Sport (@ONTimeSports) May 1, 2026

نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

تقدم النادي الأهلي بنتيجة 2-0 حتى الآن في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة.

روح رياضية بين أحمد سيد زيزو ولاعبي الزمالك

روح رياضية بين أحمد سيد زيزو ولاعبي الزمالك

فيديو هدف حسين الشحات في مرمى الزمالك