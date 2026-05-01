الدوري المصري

الزمالك

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

حلمي طولان: ثقتنا بلا حدود في لاعبي الزمالك.. والدوري في المتناول

كتب : نهي خورشيد

07:40 م 01/05/2026

حلمي طولان

حرص حلمي طولان نجم الزمالك السابق، على توجيه رسائل تحفيزية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة في مباراة القمة أمام الأهلي.

تصريحات حلمي طولان عن مباراة القمة

وأوضح طولان في تصريحات تلفزيونية أن جماهير القلعة البيضاء تمثل العامل الأهم في تحقيق النجاحات، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على إسعادها ومطالباً إياهم باستشعار حجم المسؤولية في هذا التوقيت الحاسم.

ودعا نجم الزمالك السابق اللاعبين إلى التحلي بالهدوء والتركيز داخل الملعب والابتعاد عن أي ضغوط قد تؤثر على أدائهم، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية وتنفيذها بدقة مع الإيمان بقدرتهم على حسم المواجهة لصالحهم.

كما وجه طولان رسالة دعم خاصة إلى معتمد جمال، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي يبذله ومطالباً اللاعبين بالقتال من أجله ومن أجل الجماهير التي تساند الفريق باستمرار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لقب الدوري لا يزال في متناول الزمالك، موضحاً أن تحقيق الفوز في مباراة القمة سيمهد الطريق نحو التتويج في ظل الدعم الكامل الذي يحظى به الفريق من جميع أبنائه وجماهيره.

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
توفيق عكاشة: نظام الملالي الإيراني منته سواء بضربة أو بدون ضربة
حرب إيران.. ترامب مخيّرا طهران: التوصل لاتفاق أو التدمير الكامل
"اسمه يصنع النجوم".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق أمام الزمالك
لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الزمالك.. الدوري المصري