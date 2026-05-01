الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

قبل لقاء القمة.. ماذا يفعل توروب في المباريات الكبرى؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 01/05/2026

ييس توروب

يستعد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقيادة الأهلي في القمة للمرة الثانية، منذ توليه تدريب الفريق في أغسطس 2025.

تفاصيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

توروب في المباريات الكبرى

يدخل ييس توروب مباراة القمة متفوقا على الزمالك، بفضل الفوز الذي حققه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما، بنهائي السوبر المصري، عندما فاز الأحمر بثنائية نظيفة.

ويعتبر السوبر المصري الذي حققه الأهلي، اللقب الوحيد لييس توروب مع الأحمر بعد توديع دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر واحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب المصري.

ولعب ييس توروب 3 نهائيات في مسيرته، فاز بنهائيين وخسر نهائي وحيد، إذ خسر كأس بلجيكا مع فريق كي إيه إيه جنت، وفاز بكأس الدنمارك مع فريق إيسبيرج إف بي.

وكانت أكبر النتائج التي حققها ييس توروب مع منتخب الدنمارك تحت 21 عاما، عندما فاز في تصفيات تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة، بالنتائج التالية: 6-0 و7-0 و8-0.

اقرأ أيضًا:

تقرير إسباني يكشف مفاجأة: الركراكي على رادار ريال مدريد

هشام يكن لمصراوي: "أوضة اللبس انقلبت على الأهلي.. ومعتمد جمال سر تألق الزمالك"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تصعيد الشباب.. حركة محليات محدودة بالمحافظات
أخبار مصر

تصعيد الشباب.. حركة محليات محدودة بالمحافظات
واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
شئون عربية و دولية

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
زووم

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر
أخبار السيارات

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر
هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها
نصائح طبية

هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها

