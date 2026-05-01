قبل لقاء القمة.. ماذا يفعل توروب في المباريات الكبرى؟

يستعد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقيادة الأهلي في القمة للمرة الثانية، منذ توليه تدريب الفريق في أغسطس 2025.

تفاصيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

توروب في المباريات الكبرى

يدخل ييس توروب مباراة القمة متفوقا على الزمالك، بفضل الفوز الذي حققه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما، بنهائي السوبر المصري، عندما فاز الأحمر بثنائية نظيفة.

ويعتبر السوبر المصري الذي حققه الأهلي، اللقب الوحيد لييس توروب مع الأحمر بعد توديع دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر واحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب المصري.

ولعب ييس توروب 3 نهائيات في مسيرته، فاز بنهائيين وخسر نهائي وحيد، إذ خسر كأس بلجيكا مع فريق كي إيه إيه جنت، وفاز بكأس الدنمارك مع فريق إيسبيرج إف بي.

وكانت أكبر النتائج التي حققها ييس توروب مع منتخب الدنمارك تحت 21 عاما، عندما فاز في تصفيات تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة، بالنتائج التالية: 6-0 و7-0 و8-0.

