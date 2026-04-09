أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد لا يرى وجود أزمة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، رغم الجدل التحكيمي الذي شهدته، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب داخل الاتحاد هو تجديد عقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية: "من حق أي نادٍ إصدار بيانات، وجميع الأندية تحظى بالاحترام، لكن رأي اتحاد الكرة تم توضيحه من جانب رئيس لجنة الحكام، الذي أثنى على أداء حكم المباراة، مؤكدًا أنه لم يرتكب أخطاء، وبالتالي لا توجد أزمة من وجهة نظرنا".

وأضاف: "اتحاد الكرة لا يقوم بتقييم الحكام بشكل أسبوعي، حيث تتولى لجنة الحكام هذه المهمة، وفي نهاية الموسم يتم النظر في تجديد عقد اللجنة وفقًا لمجموعة من الأهداف والمعايير".

وتابع: "من بين هذه الأهداف تطوير منظومة التحكيم، من خلال اختبارات دورية، وخفض متوسط أعمار الحكام، إلى جانب الدفع بعناصر جديدة، حيث تم بالفعل تصعيد 26 حكمًا".

وواصل: "في النهاية، الحكم يُعد صاحب القرار داخل الملعب، ولا يخضع للرقابة سوى من ضميره، كما أن تقييمه يكون من خلال رئيس لجنة الحكام فقط، وأرى أن نسبة نجاح أوسكار رويز تجاوزت 80%، والأقرب هو استمراره لموسم جديد".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقة اتحاد الكرة في منظومة التحكيم الحالية، رغم حالة الجدل المثارة في بعض المباريات.

أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكانت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري، وشهدت لقطة مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، بعد اصطدام الكرة بيد مدافع سيراميكا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو.