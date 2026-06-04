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الزمالك يقترب من إغلاق قضية جديدة تخص جهاز جوميز السابق

كتب : محمد عبد السلام

10:22 م 04/06/2026

جهاز جوميز

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أعلن نادي الزمالك نجاحه في تدبير المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بأندريه بيكي، المدرب السابق ضمن الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقوم إدارة النادي بتحويل قيمة المستحقات إلى بيكي يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لإغلاق الملف بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا بانتهاء القضية وتسوية جميع الالتزامات المتعلقة بها.

وكان الزمالك قد نجح في وقت سابق في إنهاء أزمتي المستحقات الخاصة بكل من لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل، اللذين عملا ضمن الجهاز الفني للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك من خلال العوائد المالية المتحققة من التطبيق الرسمي للنادي.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها خلال الفترة الحالية لتسوية الملفات المالية العالقة ورفع العقبات المرتبطة بالقيد، حيث تعمل على إنهاء عدد من القضايا الأخرى، من بينها ملف المدافع السابق صالح مصدق، إلى جانب ملفات أخرى، ضمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة الأزمات القائمة واستعادة الاستقرار الإداري والرياضي بالنادي.

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