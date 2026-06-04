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موعد مباراة إنبي والمصري في نهائي كأس العاصمة والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

06:52 م 04/06/2026
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أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم الخميس 4 يونيو، عن الموعد الرسمي لنهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري البورسعيدي.

موعد مباراة إنبي والمصري البورسعيدي

ويستضيف ستاد السويس مباراة من العيار الثقيل بين المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الأثنين 8 يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة ونصف.

القناة الناقلة لنهائي كأس العاصمة

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

وبجانبه حجز فريق المصري البورسعيدي مقعد في نهائي البطولة بعد الفوز على زد بينما فاز إنبي على نظيره وادي دجلة ليقابل المصري في النهائي.

ويذكر أن يشهد اليوم نفسه إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين زد ووادي دجلة، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً على الملعب ذاته، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية.

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رابطة الأندية المحترفة إنبي المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر

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