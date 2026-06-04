مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المجر

- -
20:45

فنلندا

مباريات ودية - منتخبات

أنجـــــولا

- -
22:00

موريتانيا

مباريات ودية - منتخبات

روسيا

- -
20:00

بوركينا فاسو

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يرشح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الأفريقية

كتب : محمد عبد السلام

10:35 م 04/06/2026

خالد مرتجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ترشيح خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، لعضوية رابطة الأندية الأفريقية ممثلًا عن القلعة الحمراء.

وأوضح الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن مجلس الإدارة وافق على ترشيح مرتجي للانضمام إلى الرابطة، في إطار تعزيز دور النادي على مستوى الكرة الأفريقية والمشاركة في تطوير منظومة الأندية بالقارة.

ويترأس رابطة الأندية الأفريقية هرسي سعيد، الذي أكد في تصريحات سابقة للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن ردود فعل الأندية تجاه الرابطة كانت إيجابية منذ تأسيسها.

وأشار سعيد إلى أن الرابطة لا تزال كيانًا حديث النشأة، وهو ما يجعل العديد من الأندية في مرحلة التعرف على أهدافها واختصاصاتها بشكل أكبر.

وأضاف: "عملنا خلال الفترة الماضية على التواصل مع الأندية في مختلف أنحاء القارة لشرح رؤية رابطة الأندية الأفريقية، والكثير منها على دراية بتجربة رابطة الأندية الأوروبية وما حققته من تأثير إيجابي. ونؤمن بأن الرابطة الأفريقية قادرة على إحداث تحول مماثل يسهم في تطوير كرة القدم على مستوى الأندية في أفريقيا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي رابطة الأندية الأفريقية خالد مرتجي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بـ"ضفيرة شعر".. أحمد سعد يثير الجدل بأحدث ظهور له- صور
زووم

بـ"ضفيرة شعر".. أحمد سعد يثير الجدل بأحدث ظهور له- صور
أصالة وزوجها وماجد المهندس..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجوم قبل مشاهدة
سينما

أصالة وزوجها وماجد المهندس..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجوم قبل مشاهدة
أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة
زووم

أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة

من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026
بينهم نساء وفتيات.. المجموعة العربية: عنف جنسي ضد أسرى فلسطينيين
شئون عربية و دولية

بينهم نساء وفتيات.. المجموعة العربية: عنف جنسي ضد أسرى فلسطينيين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وصفهم بـ"السيئين".. من هم الجمهوريون الأربعة الذين أيدوا تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران؟
بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد