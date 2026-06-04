الأهلي يرشح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الأفريقية

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ترشيح خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، لعضوية رابطة الأندية الأفريقية ممثلًا عن القلعة الحمراء.

وأوضح الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن مجلس الإدارة وافق على ترشيح مرتجي للانضمام إلى الرابطة، في إطار تعزيز دور النادي على مستوى الكرة الأفريقية والمشاركة في تطوير منظومة الأندية بالقارة.

ويترأس رابطة الأندية الأفريقية هرسي سعيد، الذي أكد في تصريحات سابقة للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن ردود فعل الأندية تجاه الرابطة كانت إيجابية منذ تأسيسها.

وأشار سعيد إلى أن الرابطة لا تزال كيانًا حديث النشأة، وهو ما يجعل العديد من الأندية في مرحلة التعرف على أهدافها واختصاصاتها بشكل أكبر.

وأضاف: "عملنا خلال الفترة الماضية على التواصل مع الأندية في مختلف أنحاء القارة لشرح رؤية رابطة الأندية الأفريقية، والكثير منها على دراية بتجربة رابطة الأندية الأوروبية وما حققته من تأثير إيجابي. ونؤمن بأن الرابطة الأفريقية قادرة على إحداث تحول مماثل يسهم في تطوير كرة القدم على مستوى الأندية في أفريقيا".