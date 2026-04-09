الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

نجم الزمالك السابق: تصرفات لاعبي الأهلي مرفوضة.. والمدرب ضعيف

كتب : محمد خيري

11:52 ص 09/04/2026

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتقد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، تصرفات لاعبي الأهلي عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع تقاليد النادي، في ظل حالة من التخبط التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات على قناة "CBC": "ما حدث بعد المباراة، خاصة من جانب سيد عبد الحفيظ، أمر غير معتاد داخل الأهلي، ولم نعتد خروج مسؤول بهذا الشكل للحديث عن الأخطاء التحكيمية".

تجاوزات من لاعبي الأهلي

وأضاف: "كانت هناك تجاوزات من لاعبي الأهلي تجاه حكم المباراة عقب صافرة النهاية، وهو أمر مرفوض تمامًا، ويعكس حالة التخبط بعد فقدان الفريق لعدد من البطولات هذا الموسم".

وتابع: "الأهلي، بالصفقات التي أبرمها، كان قادرًا على المنافسة بقوة على جميع البطولات، لكن مستوى الفريق الحالي يثير الدهشة".

ووجّه انتقادات للجهاز الفني، قائلًا: "المدرب توروب لم يظهر بالمستوى المطلوب، وتغييراته لم تكن موفقة، كما أنه لا يجيد قراءة المباريات، وتبدو شخصية الجهاز الفني ضعيفة".

وأشار إلى بعض الجوانب الفنية، مضيفًا: "كان من الأفضل إجراء تغييرات مبكرة، مثل استبدال أحمد سيد زيزو منذ الشوط الأول، مع الدفع بحسين الشحات ضمن التشكيل الأساسي".

واختتم تصريحاته بتوقعاته لسباق الدوري، مؤكدًا أن المنافسة على اللقب، من وجهة نظره، ستكون بترتيب: الزمالك أولًا، ثم بيراميدز، ثم الأهلي.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الزمالك

العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
نصائح طبية

العطش الكاذب.. لماذا يطلب جسمك الماء وهو لا يحتاجه؟
قراصنة إيرانيون يخترقون أجهزة رئيس أركان إسرائيل السابق ويُسربون آلاف الملفات
شئون عربية و دولية

قراصنة إيرانيون يخترقون أجهزة رئيس أركان إسرائيل السابق ويُسربون آلاف الملفات
"النوم المتقطع المستمر".. إليك تأثير الإنترنت على الجسم
نصائح طبية

"النوم المتقطع المستمر".. إليك تأثير الإنترنت على الجسم
توتال ترفع أسعار زيوت السيارات بمصر حتى 560 جنيه للمرة الثانية في شهر
أخبار السيارات

توتال ترفع أسعار زيوت السيارات بمصر حتى 560 جنيه للمرة الثانية في شهر

إيران: إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف "العدوان" الأمريكي
شئون عربية و دولية

إيران: إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف "العدوان" الأمريكي

