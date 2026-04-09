انتقد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، تصرفات لاعبي الأهلي عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع تقاليد النادي، في ظل حالة من التخبط التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات على قناة "CBC": "ما حدث بعد المباراة، خاصة من جانب سيد عبد الحفيظ، أمر غير معتاد داخل الأهلي، ولم نعتد خروج مسؤول بهذا الشكل للحديث عن الأخطاء التحكيمية".

تجاوزات من لاعبي الأهلي

وأضاف: "كانت هناك تجاوزات من لاعبي الأهلي تجاه حكم المباراة عقب صافرة النهاية، وهو أمر مرفوض تمامًا، ويعكس حالة التخبط بعد فقدان الفريق لعدد من البطولات هذا الموسم".

وتابع: "الأهلي، بالصفقات التي أبرمها، كان قادرًا على المنافسة بقوة على جميع البطولات، لكن مستوى الفريق الحالي يثير الدهشة".

ووجّه انتقادات للجهاز الفني، قائلًا: "المدرب توروب لم يظهر بالمستوى المطلوب، وتغييراته لم تكن موفقة، كما أنه لا يجيد قراءة المباريات، وتبدو شخصية الجهاز الفني ضعيفة".

وأشار إلى بعض الجوانب الفنية، مضيفًا: "كان من الأفضل إجراء تغييرات مبكرة، مثل استبدال أحمد سيد زيزو منذ الشوط الأول، مع الدفع بحسين الشحات ضمن التشكيل الأساسي".

واختتم تصريحاته بتوقعاته لسباق الدوري، مؤكدًا أن المنافسة على اللقب، من وجهة نظره، ستكون بترتيب: الزمالك أولًا، ثم بيراميدز، ثم الأهلي.