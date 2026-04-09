الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

دفاعا عن الشناوي وتريزيجيه والشحات..الأهلي يصعد ضد حكم مباراة سيراميكا

كتب : مصراوي

01:16 م 09/04/2026 تعديل في 01:31 م

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلن النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد محمود وفا، خكم مواجهة سيراميكا كليوباترا الماضية، على خلفية الأحداث التي شهدها اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري.

بيان النادي الأهلي

وكشف الأهلي، في بيان رسمي، عن تقدمه بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، صباح اليوم، دفاعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات.

وأوضح النادي في شكواه أن الحكم ارتكب "سابقة خطيرة"، بعدما وجّه ألفاظًا غير لائقة لقائد الفريق محمد الشناوي، إلى جانب توجيه السباب لحسين الشحات، فضلًا عن قيامه بدفع محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بعبارات اعتبرها الأهلي مسيئة لأحد قادة منتخب مصر.

كما أشار الأهلي إلى أن الحكم قام بإنذار وليد صلاح الدين، مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون مبرر، بحسب ما ورد في نص الشكوى.

وطالب النادي بتجميد كافة القرارات التي وصفها بـ"التعسفية" والصادرة عقب المباراة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل في الوقائع المذكورة، مع تطبيق لائحة الانضباط، وتحديدًا المادتين (18) و(20)، وتوقيع العقوبات القانونية على الحكم المشكو في حقه.

أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكانت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري، وشهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، بعد مطالبة لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء، قبل أن يقرر الحكم عدم وجود مخالفة عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الشناوي تريزيجيه حسين الشحات الدوري المصري

