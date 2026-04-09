إعلان

بزيادة 19%.. أفريكسيم بنك يربح 1.2 مليار دولار خلال 2025

كتب : منال المصري

12:40 م 09/04/2026 تعديل في 01:30 م

أفريكسيم بنك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ) أفريكسيم بنك) إن صافي الربح ارتفع بنسبة 19% على أساس سنوي خلال 2025 ليصل إلى 1.2 مليار دولار ، مدعومًا بقاعدة رأسمالية قوية بلغت 8.4 مليار دولار أمريكي.

6 مليارات دولار سيولة متوفرة بالبنك

وأكد في بيان له حول المؤشرات المالية اليوم، أن وضع السيولة بالبنك لا يزال قويا، حيث بلغت النقدية وما يعادلها 6 مليار ات دولار (مقابل 4.6 مليار دولار في 2024) أي بزيادة 30%.

وشهد إجمالي الأصول والالتزامات ارتفاعا 21% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 48.5 مليار دولار.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي القروض والسلفيات للمجموعة زاد 16% خلال 2025 إلى 33.5 مليار دولار ، مدعومًا باستمرار عمليات التمويل في القارة الإفريقية ومنطقة الكاريبي عبر منتجات متنوعة.

القروض المتعثرة

فيما سجل معدل القروض المتعثرة استقرارا عند 2.43% (مقابل 2.33% في 2024)، مما يدل على جودة محفظة مستقرة.

وقد موّلت المجموعة أولويات استراتيجية مثل التصنيع والبنية التحتية والأمن الغذائي التغير المناخي.

وشكلت الأصول السائلة 14% من إجمالي الأصول، وهو أعلى من الحد الأدنى الاستراتيجي للبنك البالغ 10%.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 17% إلى 8.4 مليار دولار في 31 ديسمبر 2025، مدفوعة بصافي دخل قدره 1.2 مليار دولار ، وتدفقات رأسمالية جديدة بلغت 299.4 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج زيادة رأس المال العام الثاني.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6.06% ليصل إلى 3.5 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 3.3 مليار دولار أمريكي في 2024.

وقال دينيس دينيا، النائب الأول للرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك: "على الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات الناجمة عن بعض إجراءات التصنيف، حققت المجموعة أداءً ماليًا ممتازًا في عام 2025.

أفريكسيم بنك أرباح البنوك محفظة القروض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

