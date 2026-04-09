بزيادة 19%.. أفريكسيم بنك يربح 1.2 مليار دولار خلال 2025

قال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ) أفريكسيم بنك) إن صافي الربح ارتفع بنسبة 19% على أساس سنوي خلال 2025 ليصل إلى 1.2 مليار دولار ، مدعومًا بقاعدة رأسمالية قوية بلغت 8.4 مليار دولار أمريكي.

6 مليارات دولار سيولة متوفرة بالبنك

وأكد في بيان له حول المؤشرات المالية اليوم، أن وضع السيولة بالبنك لا يزال قويا، حيث بلغت النقدية وما يعادلها 6 مليار ات دولار (مقابل 4.6 مليار دولار في 2024) أي بزيادة 30%.

وشهد إجمالي الأصول والالتزامات ارتفاعا 21% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 48.5 مليار دولار.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي القروض والسلفيات للمجموعة زاد 16% خلال 2025 إلى 33.5 مليار دولار ، مدعومًا باستمرار عمليات التمويل في القارة الإفريقية ومنطقة الكاريبي عبر منتجات متنوعة.

القروض المتعثرة

فيما سجل معدل القروض المتعثرة استقرارا عند 2.43% (مقابل 2.33% في 2024)، مما يدل على جودة محفظة مستقرة.

وقد موّلت المجموعة أولويات استراتيجية مثل التصنيع والبنية التحتية والأمن الغذائي التغير المناخي.

وشكلت الأصول السائلة 14% من إجمالي الأصول، وهو أعلى من الحد الأدنى الاستراتيجي للبنك البالغ 10%.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 17% إلى 8.4 مليار دولار في 31 ديسمبر 2025، مدفوعة بصافي دخل قدره 1.2 مليار دولار ، وتدفقات رأسمالية جديدة بلغت 299.4 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج زيادة رأس المال العام الثاني.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6.06% ليصل إلى 3.5 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 3.3 مليار دولار أمريكي في 2024.

وقال دينيس دينيا، النائب الأول للرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك: "على الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات الناجمة عن بعض إجراءات التصنيف، حققت المجموعة أداءً ماليًا ممتازًا في عام 2025.