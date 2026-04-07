موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

10:12 م 07/04/2026

لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (7)

حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة الأهلي وسيراميكا

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في المباراة اللاعب فاخري لاكاي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك ياسر إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة 82.

ترتيب الأهلي وسيراميكا بالدوري

وبهذا التعادل رفع النادي الأهلي رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع سيراميكا كليوباترا نقاطه إلى 39 نقطة ليحتل المركز الرابع.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره سموحة، يوم السبت الموافق 11 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويذكر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

