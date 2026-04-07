فيديو هدف محمود كهربا في مرمى سموحة بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

07:46 م 07/04/2026 تعديل في 07:59 م

محمود كهربا

حقق فريق إنبي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة إنبي وسموحة

وسجل هدفي فريق إنبي كلا من: محمد مصطفى لاعب سموحة عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 63، ومحمود كهربا في الدقيقة 81.

وبهذا الهدف، يسجل محمود كهربا أول أهدافه مع إنبي، منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب سموحة البابا بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ترتيب إنبي وسموحة بالدوري

وبهذا الفوز رفع فريق إنبي نقاطه إلى 33 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة ليحتل المركز السابع.

إنبي كهربا الدوري المصري

"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
ساعات ما قبل العاصفة.. إنذار ترامب يضع حرب إيران على حافة الانفجار
تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
الكويت تدعو السكان بعدم مغادرة منازلهم بعد منتصف الليلة
إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين

