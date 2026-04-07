تسابق الدبلوماسية الدولية عقارب الساعة لإنقاذ مفاوضات حرب إيران من الانهيار الوشيك، حيث كشف مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل لـ"موقع أكسيوس" عن إحراز تقدم ملموس خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم استمرار حالة الشك حول إمكانية إبرام اتفاق نهائي قبل حلول الساعة الـ8 مساء اليوم.

كواليس مفاوضات حرب إيران وإنذار الـ8 مساء

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض، أن النقاشات الداخلية تحولت من إمكانية الوصول لاتفاق إلى مدى القدرة على تحقيقه قبل انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التحركات في تهديدات ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" صباح الثلاثاء، حذر فيها من أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" ما لم يجرِ فتح مضيق هرمز، ملوحا بتدمير الجسور ومحطات الطاقة ومنشآت المياه والنفط في الجمهورية الإسلامية، وهو ما قوبل بوعيد إيراني باستهداف مرافق الطاقة في دول الخليج ضمن تداعيات إيران وأمريكا.

وتواجه المفاوضات تحديات جوهرية تتمثل في إصرار طهران على انتزاع ضمانات قانونية صارمة تمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية من استئناف العمليات العسكرية عقب أي تهدئة مؤقتة، فضلا عن بطء قنوات التواصل مع القيادة الإيرانية نتيجة الظروف الأمنية الميدانية.

وفي خضم هذا التوتر، تضاربت التقارير الإعلامية؛ إذ ادعت "صحيفة وول ستريت جورنال" قطع طهران للاتصالات المباشرة، وأفادت "صحيفة نيويورك تايمز" بانسحابها من المباحثات، وهي أنباء نفتها "صحيفة طهران تايمز" الرسمية، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب وحده هو من يمتلك قرار الخطوة القادمة بعد الـ8 مساء.

مقترحات التهدئة في حرب إيران وأمريكا

على مدار الأسبوعين الماضيين، نشطت قنوات الوساطة التي تقودها باكستان ومصر وتركيا لتبادل المقترحات بين واشنطن وطهران، بمشاركة مباشرة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر.

ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، أن إيران قدمت مقترحا مضادا يوم الاثنين، وصفه البيت الأبيض بأنه "أفضل بكثير مما كان متوقعا"، مما دفع الوسطاء للعمل فورا على إعادة صياغته لتقريب وجهات النظر في سياق حرب إيران وأمريكا.

ووفقا للمصادر، تتركز النقاشات الحالية حول حزمة من تدابير بناء الثقة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل ضمانات بإنهاء الحرب، مع طرح مقترح لهدنة مدتها 45 يوما لتمكين الأطراف من صياغة اتفاقية إطارية شاملة.

وأشار مسؤولون إلى وجود رغبة في عقد اجتماع مباشر بين وفد أمريكي بقيادة جيه دي فانس ووفد إيراني، ربما في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أو اللجوء لخيار الاجتماعات الافتراضية.

ومن جانبه، أكد فانس في مؤتمر صحفي أن واشنطن أنجزت معظم أهدافها العسكرية وأن حرب إيران تقترب من نهايتها، مشددا على أن الكرة الآن في ملعب طهران لتقديم رد مناسب قبل ساعة الصفر.