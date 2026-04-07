استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور أوليفر جونتر، رئيس جامعة بوتسدام الألمانية، لبحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم توجه جامعة القاهرة نحو تعميق شراكاتها الدولية مع الجامعات الرائدة عالميًا.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة هايدي بيومي، المشرف العام على مكتب العلاقات الدولية، حيث تناول الجانبان فرص إطلاق برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتعزيز التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نقل وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة تمضي بخطى استراتيجية نحو بناء شراكات نوعية مع كبرى الجامعات العالمية، تقوم على التكامل المعرفي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتطوير البرامج الدراسية وتقديم مسارات تعليمية متقدمة ومشتركة تواكب متطلبات سوق العمل العالمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الدولية يعزز من تنافسية الجامعة، ويدعم جهودها في تحسين موقعها ضمن التصنيفات العالمية، إلى جانب إعداد خريج يمتلك مهارات عابرة للحدود وقادر على الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أوليفر جونتر عن تقديره لمكانة جامعة القاهرة بوصفها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في المنطقة، مشيدًا بتطورها الأكاديمي والبحثي، ومؤكدًا تطلع جامعة بوتسدام إلى توسيع نطاق التعاون المشترك، خاصة في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية.

واختُتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، تأكيدًا على عمق العلاقات بين الجانبين، في خطوة تعكس انطلاقة جديدة نحو شراكة أكاديمية ممتدة تسهم في تعزيز الحضور الدولي لجامعة القاهرة.