"الأعلى للإعلام" يقرر حجب موقع "إيجبتكِ".. ويكشف الأسباب

كتب : أحمد العش

06:13 م 07/04/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى، بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الموقع الإلكتروني "إيجبتكِ"، لعدم استيفائه شروط الترخيص، وقيامه بنشر أخبار واختلاق وقائع من شأنها زعزعة استقرار الأسواق، بما يؤثر سلبًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية ويضر بمصالح المواطنين، خصوصًا في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة.

وبحسب بيان اليوم، أكد المجلس أن قراره جاء في إطار جهوده المستمرة لضبط المشهد الإعلامي، والتصدي للممارسات غير القانونية التي من شأنها الإضرار بالمهنية الإعلامية أو نشر محتوى غير موثوق، مشددًا على ضرورة التزام كافة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بأحكام القانون، والحرص على تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار، خاصة ما يتعلق بالشأن الاقتصادي لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وأوضح المجلس أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي جهة تخالف القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، مؤكدًا أن حماية السوق من الشائعات والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية يأتيان في مقدمة أولوياته.

كما دعا المجلس وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر أو تداول أي أخبار غير موثقة من شأنها إثارة القلق أو إحداث بلبلة بين المواطنين.

تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
تجربة غريبة.. موظفو اليابان يحولون كراسي المكاتب إلى سيارات سباق
بعد ضجة محمد الخشن.. المركزي يشدد ضوابط منح القروض وتجديد التسهيلات بالبنوك
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟