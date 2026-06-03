أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية خفض الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، لافتةً إلى أن الولادة الطبيعية كانت ولا تزال الأساس الطبيعي لعملية الإنجاب، بينما تمثل الولادة القيصرية تدخلاً جراحيًا يُلجأ إليه فقط عند وجود دواعٍ طبية واضحة، مستعرضةً تطور معدلات الولادات القيصرية في مصر خلال العقود الماضية، والجهود المبذولة لتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة، مع تقديم مقارنات دولية وأبرز التحديات في هذا الملف.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل "نحو ولادة آمنة"، التي نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، بهدف خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة.

المبادرات والإجراءات التي اتخذتها "الصحة" لتشجيع الولادة الطبيعية

تناولت "الألفي" المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية، ومن أبرزها: إعداد الأدلة الإرشادية، وتكثيف برامج تدريب الأطباء والقابلات، وتطوير قدرات الكوادر الصحية على استخدام البارتوجرام والرعاية خلال الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى الاستراتيجية الوطنية لدعم الولادات الطبيعية، ومبادرة "بداية آمنة"، وأهمية توفير "أكشاك الولادة" وتطبيق آليات حوكمة فعالة لتنظيم الولادات.

واستعرضت نائب وزير الصحة والسكان، محاور المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية التي تركز على تعزيز صحة الأم والطفل، ودعم الولادات الطبيعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الإنجازات المحققة والبناء عليها لتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

أهمية تبني رؤية شاملة تغطي مراحل الحمل والولادة وما بعدها

رحب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من جانبه، بالمشاركين والشركاء الدوليين، مشيدًا بالتقدم الملموس الذي حققته مصر في مؤشرات صحة الأم والطفل.

وأكد "عبد الغفار" أهمية تبني رؤية شاملة تغطي مراحل الحمل والولادة وما بعدها، مع التركيز على سد الفجوات في الرعاية الصحية، وتعزيز دور القابلات المؤهلات، ووضع خريطة طريق واضحة للمستقبل تدعمها التشريعات المناسبة مثل: قانون المسؤولية الطبية.

وتضمنت الورشة مناقشات موسعة حول تطوير خدمات القبالة، ونموذج الرعاية المعتمد، والاستراتيجية الوطنية للقبالة، والمبادئ التوجيهية للممارسات الآمنة أثناء الحمل والولادة، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة للمهنة.

وخرجت "الورشة" بتوصيات عملية وخطة عمل لتعزيز خدمات القبالة وتحسين جودة الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة.

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