كشف الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر، عن الإجراءات الطبية المتعلقة في لجان امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال عبدالغني في تصريح لمصراوي، اليوم، إنه سيتم توفير طبيب داخل كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن الأعذار الطبية الخاصة بالطلاب لا يُعتد بها إلا من خلال لجنة طبية معتمدة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأعلن وكيل الأزهر الشريف أبرز الإحصائيات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، والتي تعكس حجم الاستعدادات التنظيمية والإدارية المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

عدد المتقدمين للامتحانات

وأوضح وكيل الأزهر، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

وأضاف، أن عدد الطلاب من ذوي الهمم المتقدمين للامتحانات بلغ 246 طالبًا وطالبة، بواقع 167 من البنين و79 من الفتيات، في إطار حرص الأزهر على توفير الدعم والرعاية لجميع الطلاب.

وأشار إلى أن الامتحانات تُعقد داخل 581 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد المنتدبين لأعمال لجان النظام والمراقبة وأمانة الشهادة الثانوية 22 ألفًا و660 منتدبًا، بينما وصل إجمالي عدد اللجان الفرعية إلى 10 آلاف و230 لجنة فرعية.