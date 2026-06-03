أحالت نيابة مدينة نصر عاطلًا إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل طالب وإلقاء جثمانه بأحد شوارع دائرة القسم، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل جريمة القتل

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع منطقة مدينة نصر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، مع بدء فحص ملابسات الواقعة.

تحريات الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المجني عليه طالب في العقد الثالث من العمر، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تربطه به خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة انتهت بارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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