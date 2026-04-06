حسم التعادل السلبي مباراة زد والمقاولون العرب بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية في مجموعة الهبوط بالدوري.

تفاصيل مباراة زد والمقاولون

وشهد اللقاء محاولات عديدة من جانب الفريقين لمحاولة التسجيل وخطف ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري، لكن انتهى اللقاء بالتعادل، ليمنح كلا من الفريقين نقطة واحدة فقط.

وأهدر محمود صابر فرصة التقدم لفريقه زد، بعدما أضاع ركلة جزاء احتُسبت في الدقيقة 31، ليُحرم فريقه من تحقيق الفوز.

ترتيب زد والمقاولون بالدوري

وبهذا التعادل رفع فريق زد نقاطه إلى 33 نقطة ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري، بينما رفع المقاولون العرب نقاطه إلى 20 نقطة ليحتل المركز العاشر.