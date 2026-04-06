مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

نابولي

1 0
20:45

ميلان

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

0 0
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

التعادل السلبي يحسم مباراة المقاولون وزد في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

10:31 م 06/04/2026

خلال مباراة المقاولون وزد.. (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل السلبي مباراة زد والمقاولون العرب بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية في مجموعة الهبوط بالدوري.

تفاصيل مباراة زد والمقاولون

وشهد اللقاء محاولات عديدة من جانب الفريقين لمحاولة التسجيل وخطف ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري، لكن انتهى اللقاء بالتعادل، ليمنح كلا من الفريقين نقطة واحدة فقط.

وأهدر محمود صابر فرصة التقدم لفريقه زد، بعدما أضاع ركلة جزاء احتُسبت في الدقيقة 31، ليُحرم فريقه من تحقيق الفوز.

ترتيب زد والمقاولون بالدوري

وبهذا التعادل رفع فريق زد نقاطه إلى 33 نقطة ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري، بينما رفع المقاولون العرب نقاطه إلى 20 نقطة ليحتل المركز العاشر.

زد الدوري المصري المقاولون العرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة خطف طفلتين في المنوفية
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
الجنايات تبرئ "شاكر محظور" ومدير أعماله في قضية السلاح والمخدرات
أخبار

المزيد

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق