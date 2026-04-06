الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

"انسوا الدوري".. فرمان داخل الزمالك بعد رباعية المصري استعدادًا لموقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

11:07 ص 06/04/2026

فريق الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، غلق ملف الدوري الممتاز مؤقتًا، وذلك عقب الفوز الكبير على المصري، من أجل التركيز الكامل على المواجهة المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

قرار من معتمد جمال بعد الفوز

وفي هذا السياق، قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، عقب المجهود الذي بذله الفريق في مباراة المصري، والتي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا بأفضل شكل ممكن قبل السفر إلى الجزائر، خاصة في ظل أهمية المباراة وصعوبتها، باعتبارها خطوة حاسمة نحو بلوغ نهائي البطولة.

وكان الزمالك قد رفع رصيده إلى 46 نقطة بعد الفوز على المصري، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، إلا أن الجهاز الفني فضل تأجيل التركيز على المنافسة المحلية، مؤقتًا، لصالح التحدي الأفريقي.

الزمالك الكونفدرالية المصري الدوري المصري

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
