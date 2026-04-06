مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

إعلان

"لا يعرف الهزيمة".. تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل مباراة الغد

كتب : يوسف محمد

06:00 ص 06/04/2026

لاعبي النادي الأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتعد مباراة الغد بين الأهلي وسيراميكا هى المباراة الأولى للمارد الأحمر، في مرحلة تحديد البطل "مرحلة التتويج" بالدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

ومن المقرر إقامة مباراة الغد الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري.

ويدخل المارد الأحمر مباراة سيراميكا، وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة سابقة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتعد مباراة الغد هى المباراة رقم 16 التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث سبق وتواجها معا في 15 مباراة من قبل بكافة البطولات.

وخلال 15 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة، حضر التعادل في مباراتين ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى فريق سيراميكا كليوباترا 31 هدفا من قبل، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف فقط.

ويحتل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، بالتساوي مع وسام أبو علي لاعب الأحمر السابق، برصيد 4 أهداف لكلا منهما.

أقرأ أيضًا:

رضا عبد العال: بيزيرا ميسي الكرة المصرية وناصر مظلوم دولياً

إنتر ميلان يقسو على روما بخماسية في الدوري الإيطالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباترا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
حوادث وقضايا

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق