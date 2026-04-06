يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتعد مباراة الغد بين الأهلي وسيراميكا هى المباراة الأولى للمارد الأحمر، في مرحلة تحديد البطل "مرحلة التتويج" بالدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

ومن المقرر إقامة مباراة الغد الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري.

ويدخل المارد الأحمر مباراة سيراميكا، وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة سابقة خاضها الفريق بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتعد مباراة الغد هى المباراة رقم 16 التي تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث سبق وتواجها معا في 15 مباراة من قبل بكافة البطولات.

وخلال 15 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 13 مباراة، حضر التعادل في مباراتين ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى فريق سيراميكا كليوباترا 31 هدفا من قبل، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف فقط.

ويحتل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، بالتساوي مع وسام أبو علي لاعب الأحمر السابق، برصيد 4 أهداف لكلا منهما.

