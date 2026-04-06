خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فردية عقب نهاية مباراة المصري التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للحفاظ على جاهزيته البدنية.

راحة للزمالك بعد رباعية المصري في الدوري

وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية غداً الاثنين عقب المجهود الكبير الذي بذله الفريق في مواجهة المصري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري اليوم

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك حقق فوزاً كبيراً على المصري بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة ويواصل تصدره جدول الترتيب.

