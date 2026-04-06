قال موقع Iran War Cost Tracker المختص بمتابعة تكلفة العملية العسكرية الأمريكية في إيران، إن هذه التكلفة تجاوزت عتبة الـ42 مليار دولار خلال 37 يوما منذ بدء العملية.

وحسب بيانات الموقع، فإن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 42.1 مليار دولار، يوم الأحد.

يشار إلى أن تقديرات الموقع مبنية على البيانات التي أوردها البنتاجون للكونجرس الأمريكي يوم 10 مارس، إذ أعلن أن تكلفة الأيام الـ6 الأولى من العملية الأمريكية وصلت إلى 11.3 مليار دولار.

وقال البنتاجون، إنه يخطط لإنفاق مليار دولار يوميا في وقت لاحق.

يذكر أن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بدأت في 28 فبراير الماضي، بحسب روسيا اليوم.