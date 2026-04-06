خلال 37 يومًا.. ما تكلفة العملية العسكرية الأمريكية في إيران؟

كتب : مصراوي

03:23 ص 06/04/2026

إيران وأمريكا

وكالات

قال موقع Iran War Cost Tracker المختص بمتابعة تكلفة العملية العسكرية الأمريكية في إيران، إن هذه التكلفة تجاوزت عتبة الـ42 مليار دولار خلال 37 يوما منذ بدء العملية.

وحسب بيانات الموقع، فإن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 42.1 مليار دولار، يوم الأحد.

يشار إلى أن تقديرات الموقع مبنية على البيانات التي أوردها البنتاجون للكونجرس الأمريكي يوم 10 مارس، إذ أعلن أن تكلفة الأيام الـ6 الأولى من العملية الأمريكية وصلت إلى 11.3 مليار دولار.

وقال البنتاجون، إنه يخطط لإنفاق مليار دولار يوميا في وقت لاحق.

يذكر أن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بدأت في 28 فبراير الماضي، بحسب روسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
رياضة محلية

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
تأخر الشهرة وعين سحرية والسقا..أبرز تصريحات باسم سمرة في صاحبة السعادة
زووم

تأخر الشهرة وعين سحرية والسقا..أبرز تصريحات باسم سمرة في صاحبة السعادة

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق