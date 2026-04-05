الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

فيديو أهداف مباراة المصري و الزمالك بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

10:40 م 05/04/2026

عدي الدباغ (2)

نجح الزمالك في الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

أهداف مباراة الزمالك والمصري

وسجل هدفي الزمالك كلا من: عدي الدباغ في الدقيقة 30، ناصر منسي في الدقيقة 44 و 75، حسام عبد المجيد في الدقيقة 86.

وأحرز هدف المصري الوحيد في المباراة اللاعب أسامة الزمراوي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

وبعد فوز الزمالك على المصري، رفع رصيده إلى 46 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 32 نقطة ليحتل المركز الخامس.

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
