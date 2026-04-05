نجح الزمالك في الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

أهداف مباراة الزمالك والمصري

وسجل هدفي الزمالك كلا من: عدي الدباغ في الدقيقة 30، ناصر منسي في الدقيقة 44 و 75، حسام عبد المجيد في الدقيقة 86.

وأحرز هدف المصري الوحيد في المباراة اللاعب أسامة الزمراوي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

رأسية مميزة من حسام عبد المجيد منحت الهدف الرابع للزمالك

جوووووول.. هدف عالمي من ناصر منسي في شباك المصري

فتوح + منسي = الباقي يعلمه الجميع.. الزمالك يتقدم بالهدف الثاني

عدي الدباغ❌

عدي الهداف 👌

المهاجم الفلسطيني يسجل التعادل للزمالك في شباك المصري

تصويبة حكاية.. أسامة الزمراوي يتقدم للمصري بالهدف الأول في شباك الزمالك

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

وبعد فوز الزمالك على المصري، رفع رصيده إلى 46 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 32 نقطة ليحتل المركز الخامس.