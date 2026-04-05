أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني مستمر في منصبه بشكل طبيعي، على الرغم من العروض التي تقدم له في الفترة الماضية، لتولي القيادة الفنية لبعض المنتخبات الأخرى.

ويستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لقيادة الفراعنة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل 2026.

تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول

وقال حسن في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "الجهاز الفني للمنتخب مستمر على رأس القيادة الفنية للفراعنة، لن يرحل إلا في حال تم إبلاغنا بذلك من قبل الاتحاد".

وأضاف: "الجهاز الفني تلقى العديد من العروض من قبل إحدى شركات التسويق، لتدريب بعض المنتخبات خلال الفترة الماضية، إلا أنه هذه العروض لم يتم مناقشتها من الأساس وتم تأجيلها لما بعد كأس العالم".

وتابع: "هدفنا هو إسعاد الشعب المصري في المرحلة المقبلة، لا يوجد أي مقارنة بين منتخب مصر وأي منتخب آخر والمنتخب لا يخاف مواجهة أي منافس مهما كان اسمه".

واختتم حسن تصريحاته: "منتخب مصر كان سيواجه منتخب الأرجنتين في حال فشل إقامة مباراة إسبانيا، لكن هذا الأمر كان خيارا ثانويا".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في ثلاث دول، كندا، المسكيك والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو 2025 المقبل حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

