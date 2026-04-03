مدرب القناة: إغلاق غرفة الملابس سر العودة إلى الممتاز.. واستلهمت تجربة الجوهري

كتب : نهي خورشيد

11:35 م 03/04/2026 تعديل في 04/04/2026

عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة

أعرب عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه للعودة إلى الدوري المصري الممتاز في موسم 2026-2027، بعد تحقيق فوز حاسم على مسار بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأوضح المدرب في تصريحات تلفزيونية أن إدارة النادي منحته الثقة منذ ديسمبر قبل الماضي رغم أن الفريق أنهى الموسم السابق في المركز الحادي عشر قبل أن يتقدم إلى المركز السادس بنهاية المنافسات.

وأشار إلى أن العمل للموسم الحالي بدأ منذ 6 أشهر مع تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المميزين أصحاب الطموح تم استقدامهم من أندية الدوري الممتاز مثل المقاولون العرب ووادي دجلة، إلى جانب التعاقد مع عناصر مثل إبراهيم حسن لاعب الزمالك وبيراميدز.

وأكد عبد الناصر محمد أن سر النجاح تمثل في فرض حالة من الانضباط داخل الفريق من خلال غلق أوضة اللبس وعدم تسريب أي تفاصيل للخارج مع خلق بيئة أشبه بالمعسكرات المغلقة.

وأضاف أنه أقام مع اللاعبين في نفس مقر الإقامة، إذ تواجد اللاعبون في طابق والجهاز الفني في آخر مع تطبيق نظام صارم مستوحى من أسلوب محمود الجوهري مثل الالتزام بمواعيد النوم المبكرة وهو ما انعكس إيجابياً على التزام اللاعبين.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن التزام اللاعبين وتجاوبهم كانا العامل الأبرز في تحقيق الهدف، مشيراً إلى أن الفريق نجح في حسم الصعود إلى الدوري الممتاز قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

ونجح الفريق الكروي بنادي القناة في حجز مقعده بين الكبار، لينهي غياباً دام 21 عاماً عن الدوري الممتاز.

محمود الجوهري الدوري المصري الممتاز القناة عبدالناصر محمد

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
