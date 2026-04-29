فاز فريق الأولمبي على الزمالك اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد لموسم 2025/26، ليودع الأبيض منافسات البطولة.

وانتهت المباراة بين الأوليمبي والزمالك بنتيجة 25 - 24 لصالح الأولمبي في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد، ليتأهل للمباراة النهائية ويضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 32-22 على صعيد منافسات نصف النهائي بكأس مصر لكرة اليد للرجال.

موعد مباراة الأهلي والأولمبي في نهائي كأس مصر لكرة اليد

ويواجه الأهلي نظيره فريق الأولمبي غدًا الخميس، الموافق 30 أبريل الجاري، في نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة حسن مصطفى.

