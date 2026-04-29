الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

4 1
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 1
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

2 0
21:00

أهلي جدة

الأولمبي يقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر لليد ويلاقي الأهلي

كتب : محمد الميموني

11:01 م 29/04/2026

كاس مصر لكرة اليد1

فاز فريق الأولمبي على الزمالك اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد لموسم 2025/26، ليودع الأبيض منافسات البطولة.

وانتهت المباراة بين الأوليمبي والزمالك بنتيجة 25 - 24 لصالح الأولمبي في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد، ليتأهل للمباراة النهائية ويضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 32-22 على صعيد منافسات نصف النهائي بكأس مصر لكرة اليد للرجال.

موعد مباراة الأهلي والأولمبي في نهائي كأس مصر لكرة اليد

ويواجه الأهلي نظيره فريق الأولمبي غدًا الخميس، الموافق 30 أبريل الجاري، في نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة حسن مصطفى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة يتعادل إيجابيًا مع حرس الحدود في مرحلة الهبوط بالدوري المصري

كأس مصر لكرة اليد الزمالك الأولمبي

ترامب: بوتين لا يريد امتلاك إيران سلاحا نوويا
وكيل تشريعية النواب: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستكون مطابقة للشريعة
البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
بعد قتل 8 من أقاربهما.. جنايات أسيوط تقضي بالإعدام شنقاً لمزارع ونجله
إبراهيم عيسى: المجتمع أكثر قابلية لتصديق الخرافة
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"