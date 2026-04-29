عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضيرات لمواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك



وخلال الجلسة حرص المدير الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، مؤكداً أهمية المباراة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب الدوري، مطالباً بضرورة غلق ملف التعادل الأخير أمام إنبي والتركيز الكامل على المواجهة المقبلة.



وشدد معتمد جمال على ضرورة بذل أقصى جهد خلال التدريبات مع الالتزام بالتعليمات الفنية، مشيراً إلى ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في لقاء القمة، كما قام بشرح عدد من الجوانب التكتيكية المطلوب تنفيذها خلال المران.



فقرة بدينة استعداداً للقمة

على الجانب الفني، خضع لاعبي الزمالك لفقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت الجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة في إطار تجهيز اللاعبين للقاء.



كما قاد الجهاز الفني تدريبات خططية متخصصة، تم خلالها تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الفنية قبل خوض تقسيمة في ختام المران لتطبيق ما تم التدريب عليه عملياً.



وفي سياق متصل، واصل عمر جابر قائد الفريق، برنامجه العلاجي على هامش المران بعد إصابته في العضلة الضامة خلال مواجهة إنبي الأخيرة، إذ يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للعودة في أقرب وقت ممكن.



موعد مباراة القمة



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمسابقة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

