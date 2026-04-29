تأزم موقف الأهلي في الدوري المصري، ولم يعد مصيره في يده مثلما كان الوضع قبل مباراة بيراميدز، التي خسرها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وخسر الأهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليتسع الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلى 6 نقاط، ويأتي الفريق في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم.

وأصبح تتويج الأهلي بالدوري المصري الممتاز مرتبطًا بنتائج الزمالك وبيراميدز، حيث يحتاج الأحمر إلى خسارة الثنائي في مباراتين من أصل 3 مباريات، وفي حال فوز الثنائي سيغيب الأحمر عن دوري أبطال أفريقيا.

غياب الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا واحتمالية غيابه عن الكونفدرالية، في حال التعثر من جديد، سيكون للمرة الأولى منذ 28 عاما.

في فبراير 1994، قرر الأهلي برئاسة صالح سليم الانسحاب من البطولات الأفريقية لأجل غير مسمى، وكان رد الاتحاد الأفريقي "كاف" بحرمانه من البطولات الأفريقية لمدة 3 مواسم، ليغيب من موسم 1995 حتى موسم 1998.

خسائر الأهلي حال الغياب عن البطولات الأفريقية

لن تقتصر خسائر الأهلي على مجرد رقم سلبي للفريق لم يحدث منذ 28 عامًا، فغيابه عن المشاركة الأفريقية يعني حرمانه من مكافآت مالية كبرى، إذ يحصل بطل دوري الأبطال على 6 ملايين دولار، بينما يحصل بطل الكونفدرالية على 4 ملايين دولار.

وفي حال غياب الأهلي عن البطولات الأفريقية، سيفقد فرصته في المنافسة على بطولة قارية أخرى وهي كأس السوبر الأفريقي.

كما أن غيابه عن البطولات الأفريقية سيحرمه من فرصة التأهل إلى كأس العالم 2029، حيث يحتاج الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة أو التي تليها للتأهل لمونديال الأندية.

يرفض المجازفة بنفسه.. خطوة أخيرة في الأهلي تحدد مصير زيزو من القمة

"غيابه مؤثر".. نجم الزمالك السابق يعلق على فقدان لاعب الأبيض أمام الأهلي



