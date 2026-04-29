الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

"غيابه مؤثر".. نجم الزمالك السابق يعلق على فقدان لاعب الأبيض أمام الأهلي

كتب : محمد خيري

12:30 م 29/04/2026

الزمالك وبيراميدز

أكد شريف أشرف، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة القمة أمام النادي الأهلي تمثل بطولة خاصة في حد ذاتها، نظرًا لقيمتها الكبيرة لدى الجماهير، بعيدًا عن حسابات التتويج بلقب الدوري.

وقال أشرف، في تصريحات عبر قناة الزمالك، إن الفوز في مباريات القمة يحمل طابعًا استثنائيًا، وقد يكون له تأثير معنوي كبير يفوق أحيانًا الفوز بالبطولات، معربًا عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مسيرة الفريق نحو التتويج بالدوري، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الزمالك على مدار الموسم.

وأشار إلى أن الأهلي لا يمر بأفضل حالاته الفنية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الفريق يعاني من بعض المشكلات، لا سيما على مستوى الخط الدفاعي، وهو ما قد يمنح الزمالك أفضلية نسبية في المواجهة.

وفيما يتعلق بالجهاز الفني، رفض توجيه أي نصائح إلى المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه يمتلك الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة الفريق في مثل هذه المباريات الكبيرة.

غياب عمر جابر عن المباراة مؤثر

كما لفت إلى أن غياب عمر جابر قد يؤثر على الفريق من الناحية الفنية، نظرًا لخبراته الكبيرة في مباريات القمة، مقارنة بـمحمد إبراهيم، الذي يقدم مستويات مميزة لكنه لا يمتلك نفس الخبرة في هذه المواجهات الحاسمة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحسم سيكون للأكثر تركيزًا وقدرة على استغلال الفرص، في مباراة لا تعترف بالتوقعات.

الزمالك عمر جابر الأهلي الدوري المصري

